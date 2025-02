POL-EL: Lorup - Scheibe eingeschlagen

Schüttorf (ots) - An der Rathausstraße in Schüttorf sind bislang unbekannte Täter am Donnerstag gegen 5:06 Uhr in ein Café eingebrochen. Dort brachen sie in den dortigen Büroraum ein und entwendeten Bargeld. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.120 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr