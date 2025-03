Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrollen: 48-Jähriger in Untersuchungshaft

Kehl (ots)

Am Dienstagmorgen (18.03.) wurde ein 48-jähriger Mann am Grenzübergang Kehl-Europabrücke kontrolliert. Der Mann reiste mit einem Fernbus von Straßburg nach Bologna. Er konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen, gab aber an, belgischer Staatsangehöriger zu sein. Bei der Durchsuchung nach Ausweispapieren wurde eine belgische Identitätskarte gefunden, die jedoch auf eine andere Person ausgestellt und zudem als gestohlen gemeldet war. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke wurde zudem ein Untersuchungshaftbefehl wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern festgestellt. Der 48-Jährige wurde am 19. März dem Amtsgericht Offenburg vorgeführt, das den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Staatsangehörigkeit des 48-Jährigen ist derzeit noch ungeklärt.

