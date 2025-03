Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 33-Jähriger festgenommen - Haftstrafe von 347 Tagen

Iffezheim (ots)

Am Freitagabend (21.03.) wurde ein rumänischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei am Grenzübergang Iffezheim festgenommen. Der 33-Jährige wies sich mit einer rumänischen Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen versuchten Raubes sowie ein Einreise- und Aufenthaltsverbot festgestellt. Es bestand der Verdacht des Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz/EU. Er verbüßt nun seine Restfreiheitsstrafe von 347 Tagen in der Justizvollzugsanstalt.

