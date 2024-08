Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenhaus

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Am späten Freitagnachmittag stellte eine 30-jährige Gartenbesitzerin fest, dass sich jemand unbefugt Zutritt zu ihrer Gartenparzelle in der Gartenanlage in der Straße Am Steinkreuz verschaffte. Dort drangen der oder die Täter gewaltsam in das Gartenhaus der Eigentümerin ein und entwendeten diverse elektronische Geräte im Gesamtwert von ca. 2.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, welche Beobachtungen getätigt haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0199334/2024 zu melden. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell