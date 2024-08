Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw aufgebrochen - Geldbörse entwendet - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigten ein oder mehrere Unbekannte die Seitenscheibe eines in der Arnstädter Straße in Rudisleben abgestellten VW Polo. Aus dem Fahrzeug wurde die Geldbörse der 55jährigen Geschädigten, samt mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und sämtlichen Dokumenten, entwendet. Am VW entstand ein Sachschaden von mindestens 400 Euro.

Hinweise zum Aufbruch nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0198794/2024 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu hinterlassen. (tb)

