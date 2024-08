LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigten ein oder mehrere Unbekannte die Seitenscheibe eines in der Arnstädter Straße in Rudisleben abgestellten VW Polo. Aus dem Fahrzeug wurde die Geldbörse der 55jährigen Geschädigten, samt mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und sämtlichen Dokumenten, entwendet. Am VW entstand ein ...

mehr