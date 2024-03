POL-FR: Freiburg: Strassenbahn kollidiert mit E-Scooter - 2 Personen verletzt

Freiburg (ots) - Zwischen Samstag, 16.03.2024, zwischen 11.30 Uhr und Sonntag 17.03.2024, 11.30 Uhr kam es im Buchenweg in Riegel zu einem Einbruch in eine Wohnung. Unbekannte Täterschaft durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendete Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige ...

