Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln/Schwagstorf: Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Ostercappeln (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 10:20 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der "Hauptstraße". Der maskierte Täter bedrohte eine Mitarbeiterin der Tankstelle mit einem Messer und forderte diese zur Herausgabe von Bargeld auf. Die Angestellte händigte dem Täter daraufhin eine vierstellige Summe aus. Das Bargeld sowie mehrere Zigarettenschachteln verstaute der Mann in einer gelben Plastiktüte und flüchtete anschließend in Richtung einer gegenüberliegenden Wiese. Die 52-jährige Mitarbeiterin blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Täter wurde dabei wie folgt beschrieben:

- Männlich - 1,90m groß - Leicht dickliche Statur - Schwarze Bekleidung, schwarze Lederjacke mit gerippten Muster auf den Schultern - Schwarze Sturmhaube mit weißer Aufschrift im Kinnbereich - Täter führte eine gelbe Tüte mit sich

Im Rahmen erster Ermittlungen konnte außerdem folgende Fluchtroute nachvollzogen werden:

von der Tankstelle aus auf die gegenüberliegende Wiese, von dort nach rechts in Richtung "Schwegerhoffstraße" und anschließend in Richtung "Ringstraße". Die Spur verläuft weiter in Richtung der St. Marien Kirche und dann nach links in die "Alte Bundesstraße". Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bisher nicht gefasst werden.

Die Polizei bittet daher darum, dass sich Zeugen, die verdächtige Beobachtungen oder sonstige Hinweise zu der Tat oder den Täter geben können, unter 05461/94530 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell