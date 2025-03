Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle am Kehl-Europabrücke: Syrische Familie ohne Papiere festgestellt

Kehl (ots)

Am Sonntagabend (23.03.) wurde ein in Frankreich zugelassenes Fahrzeug am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Im Fahrzeug befand sich eine syrische Familie. Der 33-jährige Vater war mit seiner 30-jährigen Ehefrau und seinen 4, 6 und 9 Jahre alten Kindern auf dem Weg von Frankreich nach Deutschland. Alle Insassen konnten keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorweisen. Bei dem 33-jährigen Mann wurde in einer Hosentasche eine geringe Menge Cannabisharz aufgefunden. Zudem verlief ein durchgeführter Drogentest positiv. Es bestand der Verdacht des Einschleusens von Ausländern, der Versuch der unerlaubten Einreise, der unerlaubten Einfuhr von Cannabis sowie des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel. Eine Blutentnahme wurde durch die Landespolizei veranlasst. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Familie die Einreise verweigert.

