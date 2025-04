POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Mehrfamilienhaus

Aalen (ots) - Bopfingen-Kerkingen: Doch kein Großbrand in holzverarbeitendem Betrieb Mehr als zehn Notrufe aus den umliegenden Ortschaften erreichten am Samstag gegen 12:15 Uhr die Rettungsleitstelle in Aalen. Auf dem Dach eines Gebäudes eines holzverarbeitenden Betriebs waren Flammen und dichter schwarzer Rauch zu erkennen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Insgesamt waren 96 Einsatzkräfte mit 13 ...

mehr