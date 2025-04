Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 26.04.2025

Aalen (ots)

Fellbach: Zeugenaufruf nach Unfall mit verletzter Person

Bereits am Samstag den 12.04.25 kam es in der Stuttgarter Straße auf Höhe der Täschenstraße zu einem Unfall zwischen einem roten Elektromobil und einer 69-jährigen Fußgängerin. Das Elektromobil fuhr der Fußgängerin über den Fuß, wodurch sie stürzte. Die Fahrerin erkundigte sich kurz nach dem Wohlergehen der Fußgängerin und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Fellbach sucht nun Unfallzeugen, die etwas zu dem roten Elektromobil oder die Fahrerin sagen können. Zeugen werden gebeten sich unter 0711/57720 beim Polizeirevier zu melden.

Waiblingen-Bittenfeld: Unfall nach medizinischem Notfall

Am Freitagnachmittag gegen 14:50 Uhr kam es in der Bachstraße zu einem Unfall mit einem Mercedes GLA. Der 80-jährige Fahrer hatte ein medizinisches Problem, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen eine Betonwand einer Garage fuhr. Danach fuhr er noch kurz rückwärts und kam auf einer Steinmauer zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Der Schaden an der Garage ist bislang unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell