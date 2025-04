Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis vom 26.04.2025

Aalen (ots)

Essingen: Zeugenaufruf nach Unfall auf B29 mit drei Fahrzeugen und mehreren Verletzten

Am Freitagnachmittag gegen 17:06 Uhr kam es zu einem schweren Auffahrunfall auf der Ausfahrt Essingen, Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd, an der dortigen Ampel. Ein Mercedes Atego, sowie ein Audi A6 mussten verkehrsbedingt an einer roten Ampel anhalten. Auf der B29 aus Richtung Aalen kommend, kam ein 28-jähriger Seat Leon-Fahrer mit scheinbar überhöhter Geschwindigkeit und fuhr auf den Audi A6 auf. Durch den Aufprall wurde der Audi auf den LKW geschoben. Der 28-jährige LKW-Fahrer wurde leicht verletzt, ebenso wie der Fahrer des Seat Leon. Im Audi A6 saßen vier Personen, darunter 2 Kinder (7 und 12 Jahre alt). Die beiden Kinder wurden durch den Unfall schwer-, die beiden Erwachsenen (43-jähriger Mann und 42-jährige Frau) leicht verletzt. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der Seat Leon und ein unbekannter Seat Ibiza aus Aalen kommend auf der B29 auffallend schnell unterwegs gewesen sein sollen. Die Polizei sucht daher Zeugen, die etwas zum Unfall oder dem Fahrverhalten der beiden Fahrzeuge, kurz vor dem Unfallgeschehen, sagen können. Zeugen werden gebeten sich unter 07361/524-0 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell