Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalb: Diebstahl und Vandalismus

Aalen (ots)

Rainau: Diebstahlsserie aus Pkw

Im kleinen Teilort Rainau- Saverwang war am Donnerstagnacht ein ausdauernder Langfinger unterwegs der im gesamten Ortsteil zahlreiche Pkws ins Visier nahm, diese öffnete und anschließend nach Brauchbarem durchwühlte. In fünf Fällen wurde dies bereits durch die Fahrzeugbesitzer bemerkt und der Polizei in Ellwangen gemeldet. Ob, außer einer geringen Menge Bargeld aus einem VW, noch etwas gestohlen wurde ist bislang unklar. Der Dieb hatte es mutmaßlich auf unverschlossene Pkws in der kleinen Siedlung abgesehen. Sollte jemandem etwas Ungewöhnliches aufgefallen sein, wird gebeten unter 07961 9300 mit der Polizei Ellwangen Kontakt aufzunehmen.

Spraitbach: Vandalismus in Vereinsheim

Im Zeitraum vom 12.04.- 20.04.2025 verschafften sich unbekannte Vandalen gewaltsam Zutritt zu einem Spraitbacher Vereinsheim in der Buchstraße und beschädigten offensichtlich mutwillig Türen, Dachrinnen sowie auch diverses Inventar des Clubhauses. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd nimmt Hinweise unter 07171 358-0 entgegen.

