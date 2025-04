Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Brandgeschehen, Verkehrsdelikte, Unfall, Graffiti

Kirchberg a.d. Murr: Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in einen Baucontainer. Dieser befindet sich auf einem Feldweg unterhalb der Backnanger Straße. Die unbekannten Täter entwendeten daraus mehrere Baumaschinen und Werkzeuge - darunter einen Stampfer, einen Benzintrennschneider und einen Abbruchhammer im Gesamtwert von über 3.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Spiegelberg: Matratze in Brand geraten

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:00 Uhr bemerkte eine 78-jährige Hausbewohnerin der Bergstraße, wie Rauch aus dem Zimmer eines 53-Jährigen drang. Sie konnte feststellen, dass dessen Matratze qualmte. Offenbar hatte sich diese aufgrund einer brennenden Zigarette entzündet. Ein Löschversuch mit Wasser durch die 78-Jährige schien zunächst erfolgreich. Gegen 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, da die Matratze erneut qualmte. Die Feuerwehren Spiegelberg und Sulzbach/Murr waren mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 18 Wehrleuten im Einsatz. Außer an der Matratze entstand kein weiterer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Backnang: Betrunken Auto gefahren

Ein 31-jähriger Mercedesfahrer wurde am Freitag, gegen 00:40 Uhr in Strümpfelbach auf der B14, Höhe Im Kelteracker, angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Test auf Atemalkohol ergab einen Wert von etwa 1 Promille. Der 31-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und muss mit einer Anzeige rechnen.

Backnang: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Freitag, gegen 00:25 Uhr wurde ein 18-jähriger Opel-Fahrer in der Talstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der 18-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte und zudem unter Einfluss von THC am Straßenverkehr teilnahm. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird sich strafrechtlich verantworten müssen.

Fellbach: Unfall auf B14

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14:25 Uhr war eine 71-jährige Renault-Fahrerin auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach dem Kappelbergtunnel musste die Renault-Fahrerin aufgrund eines vor ihr plötzlich abbremsenden weißen Autos eine Gefahrenbremsung durchführen. Dabei fuhr der 71-Jährigen ein hinter ihr befindlicher 40-Jähriger mit seinem Volvo auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise zu dem unbekannten weißen Fahrzeug. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Graffiti an Schulgebäude

Unbekannte Täter sprühten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Graffitis mit beleidigendem und strafrechtlich relevantem Inhalt auf die Fassade des Gymnasiums in der Pestalozzistraße. Darunter befanden sich Hakenkreuzsymbole und rechtsextreme Parolen. Die Kriminalpolizei in Waiblingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

