Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch - Farbschmierereien - Verkehrsunfälle - Falschfahrer auf der Bundesstraße

Aalen (ots)

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 6:15 Uhr und 13:40 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung in der Gänsäckerstraße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde lediglich ein Schlüsselanhänger entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Farbschmierereien

Am frühen Freitagmorgen kurz nach 4:30 Uhr beschmierten mehrere vermummte Jugendliche eine Hauswand in der Silcherstraße mit Farbe. Hierbei wurden u.a. pro palästinensische Schriftzüge an der Hauswand angebracht. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag in der Zeit zwischen 15:50 Uhr und 17:40 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Paulinenstraße einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend unerlaubt weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Aufgefahren

Eine 25-jährige VW-Fahrerin bemerkte am Donnerstag gegen 13:45 Uhr beim Befahren der Stuttgarter Straße zu spät, dass der vor ihr fahrende 79 Jahre alte Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 15.000 Euro.

Winterbach: Falschfahrer auf der Bundesstraße - Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, die zu diesem Zeitpunkt die B29 in Fahrtrichtung Aalen befuhren. Hierbei kam ihnen zwischen der Anschlussstelle Winterbach und der Anschlussstelle Schorndorf-West ein weißer Kleinwagen, vermutlich ein Renault Twingo, entgegen. Zu einem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nicht. Zeugen, denen der genannte Pkw am Donnerstagabend ebenfalls entgegenkam, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell