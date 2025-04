POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Besitzer von Fahrrädern gesucht

Aalen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und dem Polizeipräsidium Aalen: Nachtragsmeldung zur Körperverletzung vom vergangenen Mittwoch am Bahnhof Ellwangen: Am Mittwochabend kam es gegen 21:00 Uhr am Ellwanger Bahnsteig zwischen einem 32-jährigen Deutschen und einem 59-jährigen Deutschen zu einer handfesten Auseinandersetzung. ...

