Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperverletzung mit Todesfolge und Diebstahl

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und dem Polizeipräsidium Aalen:

Nachtragsmeldung zur Körperverletzung vom vergangenen Mittwoch am Bahnhof Ellwangen: Am Mittwochabend kam es gegen 21:00 Uhr am Ellwanger Bahnsteig zwischen einem 32-jährigen Deutschen und einem 59-jährigen Deutschen zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nach vorangegangenen Streitigkeiten brachte der 32- Jährige sein Gegenüber zu Boden und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Nachdem dieser anschließend regungslos liegen blieb, schritten Passanten ein und leisteten Erste Hilfe. Der 59- Jährige wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, wo er zwischen Sonntag- und Montagnacht seinen schweren Kopfverletzungen erlag. Eine durchgeführte Obduktion ergab, dass die schweren Kopfverletzungen todesursächlich waren. Der 32- Jährige war bei der Auseinandersetzung erheblich alkoholisiert. Nach Abschluss der vorläufigen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen ermittelt nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

(Ellwangen: Am gestrigen Mittwoch gegen 21:00 Uhr kam es am Bahnsteig des Ellwanger Bahnhofs zwischen zwei Männern zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 59-jähriger Beteiligter wurde im Anschluss daran aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Tatablauf bislang noch weitestgehend unklar ist, bittet die Kriminalpolizei in Aalen unter 07361 5800 um Zeugenhinweise.)

Aalen: Diebstahl von Werkzeug

Im Rahmen von Elektroarbeiten in einem Neubau in der alten Heidenheimer Straße wurde von Mittwoch auf Donnerstag mit einem Hebelwerkzeug die Terrassentüre aufgestemmt und das in einem leerstehenden Raum gelagerte Werkzeug der Baufirma entwendet. Das Diebesgut hatte einen Wert im niederen vierstelligen Bereich. Die Polizei in Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07361- 5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell