Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Diebstahl gesucht, Unfall und Unfallflucht, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schwaikheim: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 13:40 Uhr und 21:40 Uhr wurde ein lilafarbenes Mountainbike des Herstellers Obea, welches in der Alleenstraße abgestellt und mit einem Schloss lediglich zwischen Rahmen und Hinterrad gesichert war, entwendet. Am Mittwoch meldete sich schließlich eine Zeugin bei der Polizei und teilte mit, dass genanntes Fahrrad von einer unbekannten Person in ihrer Garage in der Blumenstraße in Schwaikheim abgestellt wurde. Dies muss am Mittwoch zwischen 6:10 Uhr und 12:45 Uhr geschehen sein. Da sich das Schloss noch immer am Fahrrad befand, muss dieses sowohl beim Diebstahl, als auch bei der Verbringung in die Garage vom Täter getragen worden sein. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 969030 beim Polizeiposten Schwaikheim zu melden.

Winnenden-Baach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch zwischen 16:30 Uhr und 17:10 Uhr in der Straße "In der Au" einen geparkten VW auf der rechten Fahrzeugseite und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Unfall - Leitplanke touchiert

Am Mittwoch, gegen 23:35 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Audi die L1197. Auf Höhe der K1855 bei Fellbach-Schmiden kam der Audi-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro.

Backnang: Sachbeschädigung am Rathaus

Unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Backnanger Rathauses. Vermutlich wurde die Scheibe mittels einer Getränkedose eingeworfen. Ein Eindringen in das Rathaus konnte ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell