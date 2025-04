Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Car-Friday: Kontrollen der Autoposer- und Tuningszene

Aalen (ots)

Am vergangenen Karfreitag, welcher durch die Autoposer- und Tuningszene mit dem "Car-Friday" als Saisonauftakt interpretiert wird, konnte das Polizeipräsidium Aalen mit Unterstützung weiterer Stellen Schwerpunktkontrollen im Bereich der Szene durchführen. Ziel war es, illegale Veränderungen an Fahrzeugen sowie unzulässiges Verhalten im Straßenverkehr aufzudecken und dahingehend zu sensibilisieren.

Durch die 16 eingesetzten fachkundigen Polizistinnen und Polizisten wurden im Rahmen der Schwerpunktaktion insgesamt 32 Fahrzeuge unter die Lupe genommen, bei welchen 15 Verstöße festgestellt werden konnten. Die meisten dieser Verstöße entfielen auf technische Veränderungen an den jeweiligen Kraftfahrzeugen. In fünf Fällen musste das Gefährt aufgrund erheblicher Mängel an Ort und Stelle verbleiben und darf erst nach einer neuerlichen Sachverständigenprüfung wieder in Betrieb genommen werden.

Die nunmehr im vierten Jahr durchgeführte Schwerpunktkontrolle zog auch einige Medienvertreter an, die großes Interesse an der Thematik und den polizeilichen Maßnahmen zeigten. Die Verkehrspolizeiinspektion, die die Planung und Durchführung der Kontrollaktion hauptsächlich übernommen hatte, zeigte sich insgesamt zufrieden mit dem Ablauf und dem Gesamtergebnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell