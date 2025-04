Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbsich Hall: Verkehrsunfall sowie Diebstahl von GPS Geräten

Aalen (ots)

Gaildorf: Verkehrsunfall

Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr befuhr eine 59-jährige Mercedes-Fahrerin die Schillerstraße in Richtung der Innenstadt und wollte nach links in die Karlstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden 72-jährigen Corvette-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro entstand.

Rot am See/Lenkerstetten: Diebstahl von GPS Geräten

In einem Zeitraum zwischen Samstag 18 Uhr und Dienstag 14:30 Uhr wurden in der Straße "Lenkerstetten" zwei GPS Geräte sowie ein Monitor zweier Traktoren entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Personen, welche verdächtige Beobachtungen in diesem Zeitraum machen konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07955 454 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell