Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch und Vandalismus

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Donnerstag bis Dienstag wurde in der Hüttlinger Straße die Verglasung einer dortigen Bushaltestelle beschädigt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abstgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Eine 22-Jährige stellte am Montag, gegen 19 Uhr, ihren BMW auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße ab. Als sie gegen 10:10 Uhr am Dienstag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte diesen vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Eine 73-jährige Toyota-Fahrerin kollidierte am Dienstag, gegen 11:15 Uhr, beim Einbiegen von der Oberen Bahnstraße in die Osterbucher Steige mit einem von links kommenden VW einer 23-Jährigen. Es kam zum Unfall wobei ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch und Vandalismus an Schulgebäuden

Am Mittwoch, gegen 3:45 Uhr, verursachten zwei Jugendliche im Alter von 13 und 16 Jahren erhebliche Schäden an zwei Schulgebäuden. Zunächst schlugen sie an einer Schule in der Heugenstraße eine Glastüre ein, stiegen in das Gebäude ein und richteten dort Verwüstungen an. Anschließend fuhren sie unerlaubt und ohne Führerschein mit einem PKW zu einer weiteren Schule in der Rektor-Klaus-Straße. Dort beschädigten sie mit einem Feuerlöscher die Glastür und verteilten das Löschpulver vor dem Eingang. Dies wurde von Zeugen beobachtet, die sofort die Polizei informierten. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro. Die Jugendlichen konnten wenig später an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Böbingen: PKW übersehen

Am Dienstag übersah gegen 23:20 Uhr ein 52-jähriger Daimler-Fahrer beim Einbiegen in die B29 von der Bahnhofstraße aus einen dort fahrenden, aus Aalen kommenden LKW. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro entstand. Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Böbingen: Unfallflucht

Die 21- jährige Renault Lenkerin befindet sich am Dienstagmorgen gegen 8:25 Uhr auf der B 29 zwischen Böbingen und Mögglingen und folgt einem Fahrzeuggespann mit Anhänger. Von diesem Anhänger fällt ein ungesicherter Plastikeimer auf die Fahrbahn mit dem der Renault der 21 - Jährigen kollidiert und Sachschaden von wenigen hundert Euro entsteht. Das Fahrzeuggespann setzt seine Fahrt unvermittelt fort und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen sich unter 07171 -3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell