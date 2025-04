Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltstaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zur Festnahme nach Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Crailsheim/Onolzheim: Festnahme nach Diebstahl aus Pkw

Am Samstag gegen 4:15 Uhr erhielt die Polizei eine Meldung aus der Raiffeisenstraße, dass ein männlicher Verdächtiger versuche, die Türen mehrerer Autos zu öffnen und sich auf verschiedenen Grundstücken auffällig umsehe. Vor Ort konnte eine Streifenwagenbesatzung einen 31-jährigen Mann antreffen, der zunächst versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. In unmittelbarer Nähe des Tatverdächtigen wurde ein gestohlenes Pedelec sowie der dazugehörige Ladeadapter gefunden. Zudem wurde unweit der Örtlichkeit ein weiteres Fahrrad sowie eine Tasche mit mehreren Parfümflaschen und Kleidungsstücken entdeckt. Der genaue Wert des Diebesguts konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Der algerische Tatverdächtige wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen beim Amtsgericht Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl in Vollzug. Anschließend wurde der 31-jährige Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

