POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche & Firmenschild abgerissen

Aalen (ots) - Aalen: Unfall auf Parkplatz ohne Führerschein Ein 14-Jähriger verlor vermutlich bei Fahrübungen am Montag, gegen 22:35 Uhr, auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Gartenstraße die Kontrolle über den Ford seines Bekannten und rammte in der Folge einen dort abgestellten VW einer 49-Jährigen. Sein 16-Jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund ...

mehr