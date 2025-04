POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall auf A7

Polizeipräsidium Aalen

Fichtenau: Verkehrsunfall auf A7

Am Dienstagmorgen gegen 5:45 Uhr ereignete sich auf der A7 zwischen der Jagsttalbrücke und der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau ein Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer, der in Richtung Ulm unterwegs war, wechselte ohne zu blinken vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei einen Mercedes-Benz-Pkw. Dieser wurde zwischen dem Lkw und der Leitplanke eingeklemmt. Der 53-jährige Pkw-Fahrer konnte zwar noch rechtzeitig abbremsen, doch der Lkw durchbrach ungebremst die Leitplanke, geriet auf die Gegenfahrbahn und kippte dort zur Seite. Der 36-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und konnte aus seinem Fahrzeug befreit werden. Durch den Unfall verteilte sich die Ladung - mehrere hundert Kisten mit PET-Flaschen - auf der Fahrbahn. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme mussten beide Fahrtrichtungen der A7 vorübergehend gesperrt werden. Die Fahrbahn in Richtung Ulm war bis etwa 6:50 Uhr vollständig gesperrt. In Fahrtrichtung Würzburg bleibt die Sperrung aufgrund der laufenden Bergungsarbeiten voraussichtlich den gesamten Vormittag weiterhin bestehen.

