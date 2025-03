Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Haftbefehl am Grenzübergang in Reitzenhain vollstreckt

Reitzenhain (ots)

Durch Zahlung von knapp 3000 Euro entging ein 41-jähriger moldawischer Staatsangehöriger der Einlieferung in die JVA.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 23.03.2025 gegen 14:45 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain einen 41- jährigen moldawischen Staatsangehöriger nach der Einreise aus Richtung Tschechien.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Einsatzkräfte einen Haftbefehl zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Berlin fest. Er war vom Amtsgericht Tiergarten wegen besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Geldstrafe von insgesamt 3039 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 174 Tagen verurteilt worden.

Da er die offene Geldsumme vor Ort beglich, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

