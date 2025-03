Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 19. März 2025 um 10:45 Uhr wurde ein 44 Jahre alter rumänischer Staatsangehöriger von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Konstanz wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Die geforderte offene Geldstrafe von 1600,00 EUR konnte der Rumäne aufbringen und seine Reise fortsetzen.

