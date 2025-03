Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Unerlaubte Einreise am Grenzübergang in Reitzenhain verhindert

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 16. März 2025 um 09:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain einen Fiat mit slowakischer Zulassung.

Als Fahrer konnte ein 27 Jahre alter slowakischer Staatsangehöriger und als Beifahrer ein 28 Jahre alter slowakischer Staatsangehöriger festgestellt werden.

Des weiteren befanden sich zwei ukrainische Staatsangehörige im Alter von 25 und 27 Jahren im Fahrzeug.

Die Ukrainer wiesen sich mit gültigen ukrainischen Reisepässen ohne erforderlichen Aufenthaltstitel für die Bundesrepublik Deutschland aus.

Es bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet. Die beiden Männer wollten in der Niederlande eine Arbeit aufnehmen. Noch am selben Tag konnten die beiden Ukrainer nach Tschechien zurückgewiesen werden.

Der 27 Jahre alte Slowake wurde wegen Einschleusen von Ausländern beanzeigt und konnte seine Reise nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell