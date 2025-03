Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 11.000 Euro offene Geldstrafe - Einreisekontrolle endet in JVA

Reitzenhain (ots)

Da ein 69-Jähriger seine offenen Geldstrafen in Höhe von über 11.000 Euro nicht begleichen konnte, wird er in die JVA eingeliefert.

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am heutigen Tag gegen 09:00 Uhr im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen am Grenzübergang in Reitzenhain einen 69-jährigen Deutschen.

Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien ergab zwei Fahndungsausschreibungen zur Strafvollstreckung. Er war zum einen vom Amtsgericht Bayreuth wegen versuchter Erpressung zu einer Geldstrafe von 7.500 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen, zum anderen wegen Vergehens nach dem Waffengesetz vom Amtsgericht Hof zu einer Geldstrafe von 3.750 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 75 Tagen verurteilt worden.

Da er die offenen Geldstrafen vor Ort nicht begleichen konnte, wurde er festgenommen und wird noch am heutigen Tag in die JVA eingeliefert.

Zudem wird er sich wegen weiterer zwei Straftaten verantworten müssen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, zudem führte er im Handschuhfach ein Springmesser sowie im Kofferraum eine Schreckschusspistole mit.

