Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Vom Grenzübergang Reitzenhain zur Untersuchungshaft

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 7. März 2025 um 14:40 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain einen 41jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Münster wegen schweren Bandendiebstahl. Hiernach soll der Rumäne mit weiteren Komplizen zahlreiche Diebstahlshandlungen in verschiedenen Einkaufsläden begangen haben. Er wurde den Haftrichter vorgeführt und anschließend in die JVA Leipzig eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell