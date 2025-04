Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Vandalismus und Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Unfall auf Parkplatz ohne Führerschein

Ein 14-Jähriger verlor vermutlich bei Fahrübungen am Montag, gegen 22:35 Uhr, auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Gartenstraße die Kontrolle über den Ford seines Bekannten und rammte in der Folge einen dort abgestellten VW einer 49-Jährigen. Sein 16-Jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 12 500 Euro.

Aalen: Reifen entwendet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden auf einem Parkplatz im Möwenweg PKW-Reifen mit Felgen entwendet. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Julius-Bausch-Straße wurde am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 12 Uhr ein dort abgestellter Opel von einem Unbekannten beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Rainau: Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit geriet am Samstag, gegen 17:20 Uhr, ein 61-Jähriger mit seinem Skoda auf der BAB7 zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Anschlussstelle Aalen/Westhausen nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Mittelschutzplanke. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Neuler: Diebesgut aufgefunden - Geschädigte gesucht!

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde aus einem PKW in der Rosenstraße ein Rucksack, ein Laptop sowie mehrere Gegenstände entwendet. Am Sonntag konnte die Polizei einen 28-jährigen mutmaßlichen Dieb feststellen. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen wurde weiteres Diebesgut sichergestellt. Es wird davon ausgegangen, dass der Mann in der Nacht mehrere Pkw im Bereich der Rosenstraße durchsucht und Gegenstände entwendet hat. Die Polizei bittet nun weitere Geschädigte, die ebenfalls Opfer dieses Diebstahls geworden sein könnten, sich unter der Telefonnummer 07961/9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Ellwangen: Diebstahl aus PKW

Am Samstag wurde ein Diebstahl aus einem PKW in der Hermann-Weller-Straße gemeldet. Ein 47-Jähriger konnte gegen 17:30 Uhr einen Unbekannten dabei beobachten, wie dieser sein Fahrzeug öffnete und sich an seinem Geldbeutel zu schaffen machte. Der Dieb flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Auf einem Kirchenparkplatz in der Wolfgangsklinge wurde am Samstag ebenfalls ein Diebstahl aus einem dort abgestellten PKW gemeldet. Hier wurde zwischen 20:30 Uhr und 22 Uhr eine Handtasche mit einem Geldbeutel entwendet. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Im Fichtenbuck wurde ein Hundekotbeuteleimer von Unbekannten mutwillig beschädigt. Der Schaden wurde am Samstag gegen 20:45 Uhr festgestellt. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Unterschneidheim: Sachbeschädigung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden an der Bopfinger Straße in Zöbingen die beiden Ortsschilder am Ortsausgang in Richtung Nördlingen demoliert. Die Vandalen verbogen die Rohrpfosten samt angebrachter Verkehrszeichen bis auf den Boden und verursachten Sachschaden von ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Ellwangen unter 07961 9300 entgegen

Bopfingen: Maibaum zersägt

Am frühen Freitagvormittag zwischen 0:45 Uhr und 7:40 Uhr wurde in Bopfingen- Flochberg in der Marienstraße die Tradition des Maibaums mit Füßen getreten und der bereits vorbereitete Baumstamm zersägt. Der Gipfel des Baumes wurde anschließend entwendet, wodurch ein Schaden von ungefähr 500 Euro entstand. Die Polizei Ellwangen bittet unter 07961 9300 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell