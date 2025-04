Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt - Verkehrsunfall - Roller-Fahrer flüchtet vor der Polizei - Dieb auf frischer Tat festgenommen - Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Winnenden: Auto beschädigt

Zwischen Donnerstag, 19:30 Uhr und Karfreitag, 10:15 Uhr wurde in der Mühltorstraße ein geparkter Pkw beschädigt. Durch die bisher unbekannten Täter wurde die vordere Stoßstange abgetreten und das hintere Kennzeichen abgerissen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Radfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Ein 95 Jahre alter Fahrradfahrer wollte am Samstag von einem Parkplatz nach links auf die Schorndorfer Straße abbiegen und übersah hierbei den Mini eines 59-jährigen Autofahrers. Dieser konnte eine Kollision mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Der Radfahrer erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Roller-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Einer Streife des Polizeireviers Waiblingen bemerkte am Samstag gegen 16:30 Uhr zwischen Hohenacker und Bittenfeld einen Roller vom Hersteller Piaggio, der ohne Kennzeichen unterwegs war. Als der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, versuchte er mit hoher Geschwindigkeit zu flüchten und missachtete hierbei u.a. mehrere rote Verkehrsampeln. In Bittenfeld wollte er schließlich von der Schillerstraße in die Leinfeldstraße abbiegen und kam hierbei aufgrund zu hoher Geschwindigkeit alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Beim Sturz wurde ein geparkter Peugeot beschädigt, der Gesamtschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Wie sich später herausstellte, war der Roller weder zugelassen, noch versichert und wies zudem technische Veränderungen auf. Der 14-jährige Fahrer ist zudem nicht im Besitz eines Führerscheins und muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Waiblingen: Dieb auf frischer Tat festgenommen

Ein 46-jähriger Dieb begab sich am Abend des Ostermontags gegen 22:30 Uhr zum Blumenautomat einer Gärtnerei in der Schmidener Straße und schlug zunächst eine Überwachungskamera ab. Anschließend brach er den dortigen Briefkasten auf, in dem sich allerdings keine Wertgegenstände befanden. Anschließend flüchtete er. Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung festgenommen. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Winnenden: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Zwischen Ostersonntag, 19:30 Uhr und Ostermontag, 9 Uhr wurde ein schwarzes Fahrrad vom Hersteller Simplon, das an den Fahrradständern an der Rems-Murr-Klinik abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 3500 Euro. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell