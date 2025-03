Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1142 Gemarkung Remseck: Unfall mit landwirtschaflicher Erntemaschine

Ludwigsburg (ots)

Ein 23-Jähriger befuhr mit einem landwirtschaftlichen Gespann die L1141 von Neckarrems in Richtung Hegnach. Kurz vor der Gemarkungsgrenze zum Rems-Murr-Kreis wollte er nach links in einen Feldweg einbiegen und zeigte dies auch rechtzeitig durch das Setzen der Blinker an. Der hinter dem Gespann fahrende 59-jährige Lenker eines Mercedes Benz wollte während dem Abbiegevorgang rechts an dem Gespann vorbeifahren, kollidierte hierbei allerdings mit der angehängten Erntemaschine. Der 59-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 19.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

