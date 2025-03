Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Fenster eingeschlagen - Elektronikartikel aus Büro entwendet

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter schlugen zwischen Donnerstag (27.03.2025) 21:30 Uhr und Freitag (28.03.2025) 06:15 Uhr die Fensterscheibe einer in der Stammheimer Straße in Kornwestheim ansässigen Firma ein. Aus dem Inneren stahlen sie mehrere Elektronikartikel im Wert von ungefähr 5.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07152 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu richten.

