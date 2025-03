Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Trickdiebstahl durch angeblichen Handwerker in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Eine Seniorin aus Sindelfingen wurde am Mittwoch (26.03.2025) Opfer von Dieben. Gegen 14:45 Uhr klingelte ein angeblicher Handwerker in der Breslauer Straße in Sindelfingen bei der Seniorin und gab vor, aufgrund eines Wasserschadens in der über ihr liegenden Wohnung die Leitungen überprüfen zu müssen. Die Dame ließ den Unbekannten daraufhin in ihre Wohnung, wo er in Küche und Bad die Wasserhähne aufdrehte. Er stellte der Dame einen Stuhl ins Bad und bat sie, die Brause zu halten und zu beobachten, ob sich das Wasser rot färbte. Sein Kollege würde in der Wohnung darüber ein Mittel in den Abfluss einbringen. Nach circa 20 Minuten verließ die Seniorin das Bad und musste feststellen, dass der angebliche Handwerker weg war und in der über ihr liegenden Wohnung kein Wasserrohrbruch bestand. Kurz darauf bemerkte sie, dass aus einer Schublade im Schlafzimmer ein dreistelliger Bargeldbetrag fehlte. Der Dieb wird als circa 180 cm groß, muskulös und etwa 45 bis 50 Jahre alt beschrieben. Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich telefonisch unter 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

