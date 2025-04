Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Murrhardt: Ergänzungen zur Öffentlichkeitsfahndung - Kripo bittet weiterhin dringend um Hinweise zur vermissten Beate Z.

Aalen (ots)

Am Sonntagabend meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und gab an, die Vermisste am Sonntagnachmittag in der Fornsbacher Straße im Bereich eines Geschäftes für Tierbedarf gesehen zu haben. Aufgrund dessen wurden direkt nach Eingang der Meldung Suchhunde vom DRK eingesetzt. Zwei Hunde konnten mutmaßlich eine Spur von der Vermissten aufnehmen. Ein Hund führte den Suchtrupp bis zum Feuersee, ein anderer bis in die Murrhardter Innenstadt, wo sich jeweils die Spur verlor. Die nachfolgenden intensiven Suchmaßnahmen, an denen neben mehreren Streifenbesatzungen auch das DRK mit insgesamt 40 Helfern unter Einsatz von mehreren Fahrzeugen und Drohnen beteiligt war, verliefen bislang ergebnislos.

Weiterhin hat sich mittlerweile herausgestellt, dass die Vermisste nicht, wie zunächst angenommen, mit pinken Schuhen unterwegs ist, sondern sehr wahrscheinlich weiße Schuhe trägt. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde zudem um ein aktuelles Bild ergänzt. Auf diesem ist die Vermisste mit der dunklen Jacke, die sie aktuell sehr wahrscheinlich trägt, zu sehen.

Zur Vermisstenfahndung geht's unter folgendem Link:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/murrhardt-vermisstenfahndung/

Hinweise nimmt die Kripo weiterhin unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Anbei die beiden ursprünglichen Meldungen von Donnerstag, 11:15 Uhr bzw. Mittwoch, 10:19 Uhr:

Murrhardt / Großerlach: Erganzüng zur Öffentlichkeitsfahndung - Polizei bittet um Hinweise zu vermisster Frau

Seit Mittwochvormittag wird eine 54-jährige Frau, die seit Dienstag aus Murrhardt abgängig ist und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, per Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Seither gingen mehrere Hinweise auf die Frau ein, u.a. von einer Zeugin, die angab, die Frau am Dienstagabend in Großerlach gesehen zu haben. In der Folge konzentrierten sich die Suchmaßnahmen am Mittwoch auf den Bereich rund um Großerlach. Hierbei war neben einem Hubschrauber und mehreren Streifenbesatzungen auch die Polizeihundeführerstaffel auf der Suche nach der Frau im Einsatz. Ein Hund konnte im Bereich des Skiliftes die Fährte der Frau aufnehmen, diese verlor sich allerdings im Bereich der Kuppe wieder. Da die Frau vermutlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, kann der Bereich, in dem sie sich aufhalten könnte, nicht näher eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei wendet sich daher nochmal eingehend mit der Bitte um Hinweise zur vermissten Frau an die Bevölkerung. Besonders auffallend sollen die pinken Schuhe, die die Frau vermutlich aktuell noch trägt, sein. Ein Bild der Schuhe ist über den u.a. Link abrufbar. Hinweise zur vermissten Frau nimmt die Kripo Waiblingen weiterhin unter der Nummer 07361 5800 entgegen.

Unter folgendem Link geht's zum Lichtbild der Vermissten sowie einem Bild der pinken Schuhe:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/murrhardt-vermisstenfahndung/

Meldung von Mittwoch, 10:19 Uhr:

Murrhardt: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Wie bereits am Dienstagabend mitgeteilt, wird in Murrhardt seit Dienstagmorgen eine 54 Jahre alte Frau vermisst. Die Frau ist vermutlich zu Fuß unterwegs und befindet sich aufgrund ihres geistigen Zustandes möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Vermisste ist ca. 165-170 cm groß, von korpulenter Statur, hat lange, braune, zum Zopf gebundene Haare, trägt vermutlich dunkelblaue Jeans, pinke Turnschuhe, eine schwarze Steppjacke mit einem Logo an der linken Schulter sowie eine schwarze Bauchtasche. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Frau geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Kriminalpolizei zu melden. Unter folgendem Link geht's zum Lichtbild der Vermissten:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/murrhardt-vermisstenfahndung/

