Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Backnang und Althütte, Einbrüche in Backnang und Waiblingen, E-Scooter in Korb entwendet

Aalen (ots)

Backnang-Heiningen: Eisautomat aufgebrochen

In der Nacht auf Sonntag, gegen 04:15 Uhr, brachen zwei unbekannte Täter einen Eisautomaten in der Tübinger Straße 34 auf. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür des Automaten und entwendeten das enthaltene Geld. Nach Feststellung des Einbruchs wurden umgehend Streifen zur Fahndung nach den Tätern eingesetzt. Der entstandene Schaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer in der Nacht zum 20. April 2025 verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tübinger Straße gemacht hat oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich umgehend beim Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 zu melden.

Backnang-Maubach: Fußgänger bei Kollision leicht verletzt

Am frühen Samstagmorgen, um 06:39 Uhr, kam es in der Kreuzung Wiener Straße/Kitzbühler Straße zu einem Unfall, bei dem ein 74-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Der Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, wurde von einem unbekannten Auto leicht touchiert und stürzte daraufhin zu Boden. Der Fahrer des Fahrzeugs entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Der 74-Jährige zog sich eine leichte Kopfverletzung zu und wurde medizinisch versorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Personen, die Informationen zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang, Telefon: 07191 9090, zu melden.

Althütte: Mit Motorrad auf Auto aufgefahren

Am Samstag gegen 10:25 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Motorrad die L1120 von Althütte in Richtung Ebni. An der Einmündung zum Fratzenklingenhof übersah er einen verkehrsbedingt wartenden Pkw, der nach links abbiegen wollte, und fuhr nahezu ungebremst auf den Pkw auf. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Waiblingen: Mit Roller geflüchtet und gestürzt

Am Samstag gegen 16:35 Uhr wollte eine Polizeistreife einen Rollerfahrer anhalten und kontrollieren, da an dem Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war. Der Rollerfahrer versuchte zu flüchten, stürzte jedoch beim Abbiegen und rutschte mit seinem Roller gegen ein parkendes Auto. Der Rollerfahrer zog sich bei seinem Sturz leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Korb: E-Scooter entwendet

Am Samstag war eine 14-Jährige in Korb gegen 22:15 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem Nachhauseweg von ihren Freundinnen. Auf Höhe der Grundschule wurde sie von zwei bislang unbekannten Tätern angegangen. Sie wurde von dem E-Scooter gerissen und stürzte. Einer der Täter trat ihr noch gegen das Bein. Anschließend flüchteten die Täter und nahmen den E-Scooter mit.

Die Täter wurden folgendermaßen beschrieben: Beide ca. 20 Jahre, 180 cm groß, schwarz gekleidet. Einer hatte eine normale Statur, der andere war eher kräftig gebaut.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950 422 erbeten.

Waiblingen: Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bislang unbekannte Täter in eine Vereinsgaststätte im Oberen Ring in Waiblingen ein. Es wurden erheblich Sachschäden verursacht sowie Waren im Wert von über 1.000 EUR entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen zu melden. Tel.: 07151 950 422

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell