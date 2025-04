POL-AA: Ostalbkreis: Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 03:15 Uhr kam es in der Crailsheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer kam in Fahrtrichtung Rot am See in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. An dieser entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, am Pkw vermutlich ein Totalschaden, wobei der Schaden ...

mehr