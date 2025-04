Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis

Aalen: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Am Freitag, 18.04.2025, gegen 16:45 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an der Neuapostolischen Kirche in der Hopfenstraße in Aalen. Drei Jugendliche warfen mit Steinen auf Fenster im rückwärtigen Bereich der Kirche, wodurch zwei Fenster zu Bruch gingen. Durch einen Zeugen wurden die Jugendlichen bemerkt, worauf diese davonrannten. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Tätern. Hinweise können telefonisch unter 07361 524150 gegeben werden.

