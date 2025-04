Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle; Körperverletzung

Aalen (ots)

B 29, Aalen: Reißverschlussverfahren misslungen

Am Donnerstag gegen 15:45 Uhr fuhr ein 68-Jähriger mit seinem PKW Hyundai auf der B 29, kurz nach der Überleitung der B 19, in Richtung Stuttgart. Im Baustellenbereich wechselte er an der Engstelle von der Einfädelspur auf den linken Fahrstreifen. Ein hinter ihm fahrender 34-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Einfädelspur rechts am PKW des 68-Jährigen vorbei und wollte sich vor ihm auf der linken Spur einordnen. Dabei kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge wodurch ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand. Offenbar war es bereits unmittelbar davor, an der Überleitung der B 19 auf die B 29, zu Unstimmigkeiten über die Anwendung des Reißverschlussverfahrens zwischen den beiden an dem Unfall beteiligten Fahrzeugführern gekommen.

L 2223, Gem. Unterschneidheim: Überholvorgang endet mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 61-Jähriger die Landesstraße 2223 von Unterschneidheim in Richtung Zöbingen mit seinem PKW Skoda. Unmittelbar vor der Erddeponie wollte er einen vorausfahrenden Traktor, der von einem 58-Jährigen gelenkt wurde, überholen. Der 58-Jährige war jedoch bereits im Begriff, nach links zur Erddeponie abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wodurch ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro entstand.

Gem. Böbingen - Beiswang: Mit Gegenverkehr kollidiert

Am Donnerstag gegen 19:00 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit seinem PKW VW auf dem Gemeindeverbindungsweg von Beiswang in Richtung Heubach - Buch. Kurz nach Beiswang geriet er, auf der schmalen Fahrbahn, in einer Kurve zu weit nach links und stieß mit dem entgegenkommenden Transporter Iveco eines 58-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 14.000 Euro.

Aalen: Beim Streit Pfefferspray eingesetzt

Am Freitag gegen 05:40 Uhr befanden sich zwei 48- und 56-jährige Männer in der ARAL-Tankstelle in der Stuttgarter Straße. Aus unbekannter Ursache kam es in der Tankstelle zum Streit mit zwei 38- und 45-jährigen Männern. Nachdem die 48- und 56-Jährigen wieder nach draußen gegangen waren, folgten ihnen die beiden anderen Männer und der 45-Jährige versuchte den 48-Jährigen zu schlagen, weshalb dieser ein Pfefferspray gegen den 45-Jährigen einsetzte. Durch das Pfefferspray wurden letztlich die beiden 38- und 45-jährigen Männer, sowie zwei weitere 28- und 23-jährige Männer, die nicht in das Streitgeschehen involviert waren, leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

