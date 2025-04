Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Holzstapelbrand

Aalen (ots)

Rudersberg: Holzstapelbrand

Am Karfreitag gegen 01:45 Uhr wurde die Feuerwehr Rudersberg zu einem Brand in die Wieslaufstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Brennholzstapel, der sich in einem Durchgang zwischen zwei Wohnhäusern befand, in Flammen stand und auch der darüber liegende Dachvorsprung bereits in Mitleidenschaft gezogen worden war. Die Feuerwehr Rudersberg, die mit sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Die Fassade des Nachbarwohnhauses wurde durch die starke Hitze ebenfalls beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unbekannt, jedoch muss vermutet werden, dass das Feuer fahrlässig oder eventuell sogar vorsätzlich entzündet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zu hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell