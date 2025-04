Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Belästigung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Turnhalle

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 22:30 Uhr und 06:45 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zugang zu einer Halle in der Berliner Straße. Dort beschädigte er die Räumlichkeiten und versprühte Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Mädchen belästigt

Am Mittwochvormittag gegen 09:30 Uhr sprach ein bislang unbekannter Mann ein 15-Jähriges Mädchen an einer Bushaltestelle in der Crailsheimer Straße an. Nachdem er zunächst normal mit dem Mädchen sprach, begann er die Jugendliche verbal zu belästigen und nach sexuellen Handlungen zu fragen. Das junge Mädchen stieg anschließend in einen Bus und entfernte sich von der Örtlichkeit. Der Mann blieb an der Bushaltestelle zurück. Er wurde als etwa 50-60 Jahre alt und etwa 170-175 cm groß beschrieben. Er hatte blaue, auffallend schmale Augen und trug eine Brille. Ebenfalls auffällig war seine dreieckige Gesichtsform sowie sein etwas ungepflegtes Äußeres. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise zum noch unbekannten Mann.

