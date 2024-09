POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Hatten

Delmenhorst (ots) - Zwei Personen wurden am Montag, 02. September 2024, gegen 02:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ovelgönne leicht verletzt. Eine 19-Jährige aus Bremen befuhr mit einem VW die B211 in Richtung Brake. In Strückhausen überfuhr sie die Insel in der Mitte des Kreisverkehrs, kollidierte dort mit ...

mehr