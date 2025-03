POL-HB: Nr.: 0136 --Autoaufbrecher in Haft

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Herdentorsteinweg Zeit: 01.03.2025, 04:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag nahmen Einsatzkräfte in der Bahnhofsvorstadt einen 26 Jahre alten Mann fest. Er ist verdächtig, mehrere Autos aufgebrochen zu haben.

Gegen 04:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Herdentorsteinweg gerufen. Vor Ort trafen sie auf zwei Zeugen, die den 26-Jährigen festhielten. In der Nähe waren bei drei Autos die Scheiben zerschlagen worden. Die Zeugen gaben an, den Mann in der Nähe der Autos gesehen zu haben. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten Beweismittel und Gegenstände die aus einem vorherigen Autoaufbruch, der etwa vier Stunden vorher ebenfalls in Bahnhofsnähe stattfand, stammten. Über die Videoleitstelle wurde der Mann bei der Ausführung dieser Tat aufgenommen.

Der Mann ist schon mehrfach mit ähnlich gelagerten Taten in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl erlassen und er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

