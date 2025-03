POL-HB: Nr.: 0133 --Evakuierung am Sonntag bei möglicher Sprengung von vier Bombenblindgängern in Bremen-Farge

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Neustadtswall Zeit: 28.02.2025, 21:30 Uhr Am späten Freitagabend attackierte eine Gruppe zwei 17- und 24-Jährige in der Neustadt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 21:30 Uhr wurden Einsatzkräfte in den Park am Neustadtswall gerufen, da dort ein 17-Jähriger und ein 24-Jähriger aus einer Gruppe heraus angegriffen worden sein sollten. Vor Ort fanden die Polizisten ...

