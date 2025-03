POL-HB: Nr.: 0130 --Von Gruppe attackiert

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Neustadtswall Zeit: 28.02.2025, 21:30 Uhr

Am späten Freitagabend attackierte eine Gruppe zwei 17- und 24-Jährige in der Neustadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:30 Uhr wurden Einsatzkräfte in den Park am Neustadtswall gerufen, da dort ein 17-Jähriger und ein 24-Jähriger aus einer Gruppe heraus angegriffen worden sein sollten. Vor Ort fanden die Polizisten die beiden Verletzten und zwei Zeugen vor. Alle gaben an, dass der Jugendlichen und der Mann geschlagen wurden. Außerdem sollen die Täter beiden auch jeweils am Boden liegend gegen den Kopf getreten haben. Der 17-Jährige und der 24-Jährige wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt.

Die Zeugen konnten die Gruppe, bestehend aus drei Personen, lediglich als dunkel gekleidet beschreiben. Sie sollen sich dunkle Schals vor die Gesichter gezogen haben. Eine der Personen könnte laut Zeugenaussagen eine Frau gewesen sein. Die Gruppe flüchtete anschließend in Richtung Langemarckstraße. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen auch zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Weitere Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

