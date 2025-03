POL-HB: Nr.: 0129 --Fußgängerin angefahren

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Georg-Bitter-Straße Zeit: 28.02.2025, 10:50 Uhr

Am Freitagmorgen fuhr ein 25 Jahre alter Mann eine 76-Jährige in Hemelingen mit seinem Auto an. Dabei wurde die Frau schwer verletzt.

Gegen 10:50 Uhr bog der Mann mit seinem Citroen aus der Hermine-Berthold-Straße nach rechts in die Georg-Bitter-Straße ab. Gleichzeitig wollte die 76-Jährige die Straße überqueren. Dies übersah der Fahrer nach eigenen Angaben und rammte die Frau frontal, so dass diese stürzte. Sie wurde mit schweren Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Georg-Bitter-Straße in beide Richtungen gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen

