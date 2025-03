Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0135 --Schmierereien an Denkmal--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe/Schwachhausen, OT Lehe/ Barkhof, Enrique-Schmidt-Straße, Slevogtstraße Zeit: 02.03.2025, 17:30 Uhr, 23:15 Uhr

In Horn-Lehe und Schwachhausen beschmierten Unbekannte eine Straße und ein Denkmal unter anderem mit Hakenkreuzen und weiteren Schriftzügen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:15 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung in der Slevogtstraße am dortigen Denkmal ein Graffiti. Die Unbekannten sprühten auf mehreren Metern Länge in silberner Farbe den Schriftzug "Nie wieder Faschismus" auf den Sockel der Statur.

Zuvor wurden Einsatzkräfte gegen 17:30 Uhr in die Enrique-Schmidt-Straße gerufen. Dort stellten sie auf dem Straßenasphalt mehrere Hakenkreuze sowie den Schriftzug "Heil Hitler" und eine weitere rassistische Äußerung fest. Die Einsatzkräfte konnten die Schmierereien, die mit Kreide gemalt worden sind, unkenntlich machen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell