POL-HB: Nr.: 0134--Gefahrguttransporter aus dem Verkehr gezogen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Horn-Lehe/Schwachhausen, OT Lehe/ Barkhof, Enrique-Schmidt-Straße, Slevogtstraße Zeit: 02.03.2025, 17:30 Uhr, 23:15 Uhr In Horn-Lehe und Schwachhausen beschmierten Unbekannte eine Straße und ein Denkmal unter anderem mit Hakenkreuzen und weiteren Schriftzügen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 23:15 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung in der Slevogtstraße am dortigen Denkmal ein ...

mehr