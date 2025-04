Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Vandalismus und Streitigkeiten

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Der 18- jährige Opelfahrer parkte sein Fahrzeug am Mittwoch zwischen 8:00 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz des Ostalbklinikums. Als er wieder an sein Auto zurückkam, musste er feststellen, dass ein frischer Unfallschaden vorhanden war. Ein Verursacher hat sich hierzu bislang nicht gemeldet. Die Polizei Aalen nimmt Hinweise unter 07361 5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Samstag 11:00 Uhr und Montag 10:00 Uhr wurde die Geländeumzäunung einer Firma am Mittelbach durch ein unbekanntes Fahrzeug eingedrückt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 300 Euro. Da kein namentlicher Verursacher bekannt ist, bittet die Polizei in Aalen Zeugen sich unter 07361 5240 zu melden.

Ellwangen/Eigenzell: Unfall

Ein 57-Jähriger wollte am Mittwoch gegen 18:20 Uhr mit seinem Lexus aus der Ellenberger Straße in die Hornbergstraße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 58-jährigen Citroen-Fahrerin. Diese verlor aufgrund eines Ausweichmanövers die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr durch einen Zaun in ein Gartengrundstück. Die 58-jährige Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von ca. 8.000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch gegen 19:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße An der Jagst. Als er eine vor ihm fahrende 29-jährige Fahrradfahrerin mit zu wenig Abstand überholen wollte, touchierte er diese. Dadurch stürzte die Frau und musste aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Verursacher, welcher vermutlich mit einem Sprinter unterwegs war, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 930-0 zu melden.

Ellenberg: Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen

Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwoch gegen 17:45 Uhr mit seiner Honda die L2220 aus Richtung Breitenbach. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Kurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Hierbei streifte er einen Baum und landete letztendlich in einer Wiese. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Ellwangen: Streitereien in der LEA

Am Mittwoch um ca. 13:50 Uhr wurden Streitigkeiten in der LEA Ellwangen gemeldet. Nach ersten Informationen soll es zwischen mehreren Personen zu einem Streit gekommen sein. Dabei attackierten sich die beteiligten Männer offenbar gegenseitig mit Spiegeln, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Ein 29-jähriger Beschuldigter wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen, nachdem er im Nachgang noch einen Sicherheitsmitarbeiter bedroht hatte.

Ellenberg/Haselbach: Traktor zu Seite gekippt

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Traktor über einen kleinen Hügel. Dabei verlor das Fahrzeug den Halt und kippte zur Seite. Hierbei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd/Lindach: Pkw beschädigt

Unbekannte beschädigten am Mittwoch zwischen 17:30 Uhr und 20:10 Uhr die Heckscheibe eines VWs, der in der Straße Untere Grünhalde abgestellt war. Die Scheibe zerbrach dadurch vollständig. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Bargau: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Sonntagabend und Mittwochmorgen einen Mazda, der in der Straße Am Bargauer Horn abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 2.500 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Durch einen bisher unbekannten Autofahrer wurde am Mittwoch in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 17:00 Uhr ein Ford S-Max, der in der Hinteren Schmiedgasse geparkt war, beschädigt. Vermutlich entstand der Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro beim Ein- oder Ausparken. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0.

