Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahlsdelikte - Unfälle - Farbschmierereien

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Ein bisher unbekannter Dieb begab sich am Mittwoch gegen 15 Uhr zum Fahrradabstellplatz am Beutelsbacher Bahnhof in der Oberlinstraße. Anschließend kundschaftete er zunächst die Umgebung aus, bis er gegen 17 Uhr das Schloss eines roten Pedelecs vom Hersteller Ghost mit einem Winkelschleifer durchtrennte. Anschließend machte er sich noch an einem E-Scooter zu schaffen. Als er bemerkte, dass er von Zeugen bei der Tat beobachtet wird, flüchtete er mit dem Pedelec, dessen Schloss er zuvor geöffnet hatte. Ein Zeugen verfolgte den Dieb noch kurze Zeit, verlor ihn aber schließlich aus den Augen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 mit dem Polizeiposten Weinstadt in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren in der Neustädter Straße einen geparkten Mitsubishi und flüchtete anschließend. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen 17:30 Uhr und 18 Uhr wurde am Mittwoch in der Bahnhofstraße ein geparkter VW von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf-Buhlbronn: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 18:45 Uhr wurde in der Hauptstraße ein geparkter VW Multivan beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass die Beschädigungen von einem Fahrrad, vermutlich einem Kinderfahrrad, verursacht wurden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Farbschmierereien

Durch bisher unbekannte Vandalen wurde am Mittwoch zwischen 10:30 Uhr und 12 Uhr ein Öltank auf dem Lagerplatz einer Firma in der Industriestraße mit schwarzer Farbe beschmiert. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Fellbach: Diebstahl aus Spint

Am Dienstagabend zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr wurden im F3 aus dem verschlossenen Spint eines Badegastes eine Lederjacke sowie eine Sonnenbrille entwendet. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein 19-jähriger Audi-Fahrer parkte seinen Pkw am Mittwochnachmittag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr in der Bruckstraße. Als er sein Auto anschließend wieder Wegfahren wollte, musste er einen seitlichen Streifschaden mit noch unbekannter Schadenshöhe feststellen. Ein Verursacher gab sich bislang nicht zu erkennen. Die Polizei Fellbach bittet Zeugen sich unter 0711 57720 zu melden.

